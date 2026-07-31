Eva Martín desvela los rincones de la comisaría de Ágata y Lola

Eva Martín guía a los espectadores por la comisaría de Ágata y Lola, mostrando los escenarios en los que trabaja su personaje y explicando cómo se desarrolla el día a día de la ficción policial. El recorrido permite descubrir algunos de los espacios clave donde se resuelven los casos de la serie.

Durante el vídeo también comparte detalles del rodaje y varias curiosidades sobre el decorado y el proceso de producción de la serie.

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