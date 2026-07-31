Publicidad
ÁGATA Y LOLA
Eva Martín desvela los rincones de la comisaría de Ágata y Lola
La protagonista de Ágata y Lola recorre los principales espacios de la comisaría donde transcurre la serie y revela curiosidades del set que pasan desapercibidas para los espectadores.
Eva Martín guía a los espectadores por la comisaría de Ágata y Lola, mostrando los escenarios en los que trabaja su personaje y explicando cómo se desarrolla el día a día de la ficción policial. El recorrido permite descubrir algunos de los espacios clave donde se resuelven los casos de la serie.
Durante el vídeo también comparte detalles del rodaje y varias curiosidades sobre el decorado y el proceso de producción de la serie.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas