Pasapalabra sorprende a Roberto Leal al convertirle en protagonista de una de sus propias preguntas

El panel estaba dedicado a famosos nacidos en 1979 y la primera definición hacía referencia al actual presentador de Pasapalabra. Marta Torné resolvió rápidamente la respuesta al completar el apellido de Roberto Leal.

El curioso momento provocó la sorpresa del presentador y las risas del público, dejando una de las escenas más divertidas y singulares vividas en la historia de Palabras Cruzadas.

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