Publicidad
PASAPALABRA
Pasapalabra sorprende a Roberto Leal al convertirle en protagonista de una de sus propias preguntas
Una prueba de Palabras Cruzadas deja una escena inédita en Pasapalabra cuando Roberto Leal pasa de formular las preguntas a convertirse en una de las respuestas del panel.
El panel estaba dedicado a famosos nacidos en 1979 y la primera definición hacía referencia al actual presentador de Pasapalabra. Marta Torné resolvió rápidamente la respuesta al completar el apellido de Roberto Leal.
El curioso momento provocó la sorpresa del presentador y las risas del público, dejando una de las escenas más divertidas y singulares vividas en la historia de Palabras Cruzadas.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas