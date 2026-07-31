Desiré Cordero gana en La Pista a Víctor Elías con un éxito de 1984 que despistó a ambos

Los dos invitados se quedaron en blanco al escuchar los primeros fragmentos de la canción en Pasapalabra. Ni siquiera la pista con la letra permitió a Víctor Elías encontrar la respuesta, llegando incluso a mencionar a Bon Jovi.

Cuando apareció el título en español, ambos identificaron el tema, pero Desiré Cordero fue más rápida con el pulsador. Tras la derrota, Víctor reaccionó con humor y bromeó sobre su carrera como músico.

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