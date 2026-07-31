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PASAPALABRA
Desiré Cordero gana en La Pista a Víctor Elías con un éxito de 1984 que despistó a ambos
Un conocido éxito de 1984 pone en aprietos a Víctor Elías y Desiré Cordero en La Pista, donde la modelo aprovecha su rapidez para sumar una nueva victoria en Pasapalabra.
Los dos invitados se quedaron en blanco al escuchar los primeros fragmentos de la canción en Pasapalabra. Ni siquiera la pista con la letra permitió a Víctor Elías encontrar la respuesta, llegando incluso a mencionar a Bon Jovi.
Cuando apareció el título en español, ambos identificaron el tema, pero Desiré Cordero fue más rápida con el pulsador. Tras la derrota, Víctor reaccionó con humor y bromeó sobre su carrera como músico.
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