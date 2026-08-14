Beatriz Rico recuerda la decisión que cambió su carrera y el golpe que la obligó a parar

En pleno éxito televisivo, Beatriz Rico decidió abandonar una etapa en la que sentía que se estaba convirtiendo en "la niña mona de la tele". Su objetivo era hacer cine y subirse a los escenarios, una decisión que tomó porque reconoce que entonces no era feliz.

Años después, la muerte de su padre supuso uno de sus momentos más difíciles. La pérdida provocó pensamientos negativos y ansiedad, hasta el punto de que tuvo que detener su actividad para comenzar a recuperarse.

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