Javier rompe su buena racha en el ¿Dónde Están? y David aprovecha para ganar una valiosa ventaja

El equipo naranja abrió el ¿Dónde Están? de Pasapalabra con un panel cuya temática parecía centrarse en el tenis, aunque escondía una dificultad añadida: las respuestas eran aficiones y actividades que empezaban por la letra T. Javier reconoció después que la prueba era especialmente complicada.

David afrontó un reto similar con la letra P. Aunque también sufrió para encontrar las respuestas, consiguió completar el panel en los últimos segundos y sumó una segundada para afrontar el duelo en AlaZ.

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