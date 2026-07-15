Javier se juega llegar a su programa 100 en Pasapalabra

David aprovechó la segundada para firmar un sólido inicio, pero Javier respondió con dos grandes turnos que le permitieron recuperar terreno. Ambos completaron la primera vuelta con 21 aciertos, manteniendo el pulso igualado hasta los instantes finales.

Con una palabra de ventaja, David decidió plantarse y dejó toda la presión sobre Javier. El madrileño apuró el tiempo antes de responder la última definición, una jugada decisiva de la que dependía empatar el duelo y alcanzar su programa 100 en Pasapalabra.

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