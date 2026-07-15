Las palabras de Javier a Eva Moral emocionan el plató de Pasapalabra

Tras compartir tres tardes de competición, Javier y David se despidieron de Manu Baqueiro, Eva Moral, Ana Álvarez y Juanjo Ballesta antes de afrontar un nuevo duelo en AlaZ. El concursante agradeció la ayuda de todo el equipo durante las distintas pruebas.

Javier reservó unas palabras para Eva Moral, de quien destacó la energía que transmite y su capacidad de superación. "Eres un ejemplo de superación y de fuerza", aseguró, en un momento que emocionó a la atleta paralímpica y al resto del plató de Pasapalabra.

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