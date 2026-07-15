Halis conmueve a Ferit con una reflexión sobre la muerte

Ferit visita a Halis para animarle a no rendirse ante la enfermedad, pero el patriarca le responde con la historia de un anciano panadero que compara el último aliento de una persona con el mejor pan que puede elaborar en su vida.

Tras escuchar la reflexión de Halis sobre la muerte como parte del destino, Ferit acaba aceptando su decisión y deja de insistir para que siga luchando. La reacción de su nieto sorprende al propio Halis, que se queda solo cuestionándose si realmente está preparado para marcharse en Una nueva vida.

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