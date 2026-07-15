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PASAPALABRA
Manu Baqueiro se queda en blanco en Pasapalabra y acaba contando un chiste
Un bloqueo durante La Pista llevó a Manu Baqueiro a improvisar un chiste en pleno programa. El momento sorprendió a Roberto Leal y terminó convirtiéndose en una de las escenas más divertidas de Pasapalabra.
Cuando sonó el primer fragmento de una canción de 1968, ni Manu Baqueiro ni Ana Álvarez lograron identificarla en el juego de La Pista en Pasapalabra. Sin respuesta, el actor bromeó con la posibilidad de contar un chiste y Roberto Leal le animó a hacerlo.
Manu terminó improvisando un chiste, aunque incluso se quedó en blanco antes de contarlo. Tras reconocer entre risas que había sido un chiste flojillo, Roberto Leal salió en su ayuda con humor: "Le ha dado su puntito de emoción".
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