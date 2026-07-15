Abidin desafía a Kazim y Esme rompe con Suna tras culparla de la muerte de su hijo en Una nueva vida

Abidin se enfrenta a Kazim cuando este intenta llevarse a Suna con la familia Sanli. El joven se mantiene firme y deja claro que su esposa no quiere marcharse con ellos, insistiendo en que ambos formarán una familia juntos.

Mientras tanto, Esme protagoniza la conversación más dolorosa con Suna tras perder a su bebé. La madre responsabiliza a su hija de la muerte de su hijo, mientras Suna reafirma su decisión de construir un futuro junto a Abidin y su hijo, lejos de la mansión y de su familia en Una nueva vida.

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