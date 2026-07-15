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UNA NUEVA VIDA
Abidin desafía a Kazim y Esme rompe con Suna tras culparla de la muerte de su hijo en Una nueva vida
La tensión estalla en el hospital con dos durísimos enfrentamientos que agravan la ruptura de la familia Sanli y marcan un antes y un después para Suna y Abidin.
Abidin se enfrenta a Kazim cuando este intenta llevarse a Suna con la familia Sanli. El joven se mantiene firme y deja claro que su esposa no quiere marcharse con ellos, insistiendo en que ambos formarán una familia juntos.
Mientras tanto, Esme protagoniza la conversación más dolorosa con Suna tras perder a su bebé. La madre responsabiliza a su hija de la muerte de su hijo, mientras Suna reafirma su decisión de construir un futuro junto a Abidin y su hijo, lejos de la mansión y de su familia en Una nueva vida.
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