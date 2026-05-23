Javier pone contra las cuerdas a David en Pasapalabra con un Rosco casi perfecto

Javier completó un Rosco espectacular en Pasapalabra al plantarse con 23 aciertos y ningún fallo, una cifra que dejó a David sin margen de error en la recta final del programa.

El barcelonés había comenzado con fuerza, pero un despiste al confundir "minutero" con la mano del reloj cambió por completo el duelo. Con ese fallo acumulado, necesitaba alcanzar 24 respuestas correctas para evitar la derrota.

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