Cristóbal Soria intenta repetir la estrategia de David en Pasapalabra y acaba protagonizando un divertido fallo

La habilidad de David en ¿Dónde Están? sigue sorprendiendo a los invitados de Pasapalabra. Durante la prueba, Cristóbal Soria decidió imitar los gestos que utiliza el concursante para localizar las casillas correctas.

El experimento no salió como esperaba y falló nada más comenzar, provocando las carcajadas en el plató. Después, el tertuliano explicó entre bromas que pensaba que la clave estaba en "dividir", mientras David volvía a demostrar su eficacia en el juego.

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