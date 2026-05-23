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PASAPALABRA
Cristóbal Soria intenta repetir la estrategia de David en Pasapalabra y acaba protagonizando un divertido fallo
El colaborador quiso copiar la famosa técnica de David en la prueba ¿Dónde Están?, aunque el intento terminó entre risas tras equivocarse en su primer movimiento.
La habilidad de David en ¿Dónde Están? sigue sorprendiendo a los invitados de Pasapalabra. Durante la prueba, Cristóbal Soria decidió imitar los gestos que utiliza el concursante para localizar las casillas correctas.
El experimento no salió como esperaba y falló nada más comenzar, provocando las carcajadas en el plató. Después, el tertuliano explicó entre bromas que pensaba que la clave estaba en "dividir", mientras David volvía a demostrar su eficacia en el juego.
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