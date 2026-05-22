Luis deja sin palabras a Sonia tras confesarle que ha encontrado a otra persona

Nada más comenzar la cita, Luis preguntó directamente a Sonia por qué había decidido llamarle de nuevo después de haber expulsado a Can de casa. Durante la conversación, el joven aprovechó para contarle que ha conocido a alguien especial.

Con total claridad, Luis explicó que esta vez tiene sentimientos diferentes y aseguró que ha sabido reconocerlo desde el principio. Sus palabras dejaron muy impactada a Sonia, que escuchó en silencio la confesión de su cita en ¿A qué estas esperando?

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