Publicidad
¿A QUÉ ESTAS ESPERANDO?
Luis deja sin palabras a Sonia tras confesarle que ha encontrado a otra persona
Sonia quiso reencontrarse con Luis para aclarar sus sentimientos, pero la conversación dio un giro inesperado cuando él le habló con total sinceridad sobre su nueva ilusión.
Nada más comenzar la cita, Luis preguntó directamente a Sonia por qué había decidido llamarle de nuevo después de haber expulsado a Can de casa. Durante la conversación, el joven aprovechó para contarle que ha conocido a alguien especial.
Con total claridad, Luis explicó que esta vez tiene sentimientos diferentes y aseguró que ha sabido reconocerlo desde el principio. Sus palabras dejaron muy impactada a Sonia, que escuchó en silencio la confesión de su cita en ¿A qué estas esperando?
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas