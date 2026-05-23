El inesperado lapsus de Cristóbal Soria en Pasapalabra que desata las risas de Roberto Leal

Cristóbal Soria estuvo a punto de resolver La Pista en los primeros segundos al reconocer la canción We go together, tema final de Grease. Sin embargo, sorprendió al relacionarla con Mary Poppins en pleno concurso.

La reacción de Roberto Leal y el giro inesperado del momento provocaron las risas en el plató de Pasapalabra. Finalmente, Manuela Vellés aprovechó el fallo para acertar el título de la película y llevarse la prueba.

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