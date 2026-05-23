Roberto Leal y Cristóbal Soria revolucionan Pasapalabra con una apuesta futbolera sobre el Mundial

La despedida de Cristóbal Soria en Pasapalabra dejó una apuesta inesperada con Roberto Leal sobre el próximo Mundial de fútbol. Ambos escribieron sus pronósticos sobre los finalistas y el campeón antes de guardarlos en un tarro.

El reto incluye una consecuencia muy especial para el perdedor. Roberto propuso que Cristóbal aparezca en El Chiringuito con la camiseta de Vinicius Jr., mientras que el tertuliano respondió pidiendo al presentador que vista la camiseta del Betis.

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