Publicidad
PASAPALABRA
Javier paga caro su primer tropiezo ante David: un error en la B decide su duelo en AlaZ
El madrileño ha reaccionado con grandes jugadas después de confundirse nada más comenzar, pero su remontada no ha sido suficiente para acabar con su mala racha frente a David.
Un despiste ha condicionado a Javier desde el inicio de AlaZ. Pese a comenzar con más segundos, ha confundido "bimestral" y "bimensual" en la B y, aunque se ha dado cuenta inmediatamente, el error ya había teñido la letra de rojo.
A partir de ahí, Javier ha reaccionado con aciertos y se ha mantenido por delante en el marcador. Sin embargo, David no ha cometido ningún fallo y ambos han llegado empatados a 22 al desenlace, dejando al madrileño sin margen para conseguir el acierto que necesitaba en Pasapalabra.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas