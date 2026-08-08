Javier paga caro su primer tropiezo ante David: un error en la B decide su duelo en AlaZ

Un despiste ha condicionado a Javier desde el inicio de AlaZ. Pese a comenzar con más segundos, ha confundido "bimestral" y "bimensual" en la B y, aunque se ha dado cuenta inmediatamente, el error ya había teñido la letra de rojo.

A partir de ahí, Javier ha reaccionado con aciertos y se ha mantenido por delante en el marcador. Sin embargo, David no ha cometido ningún fallo y ambos han llegado empatados a 22 al desenlace, dejando al madrileño sin margen para conseguir el acierto que necesitaba en Pasapalabra.

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