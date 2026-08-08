Javier descubre las intenciones de Roberto Leal al sonar Queen en Pasapalabra

Antonio Albella y Loreto Valverde han cerrado su visita imponiéndose en La Pista. Ambos han acertado a la primera gracias a sus reflejos con el pulsador, reconociendo Yo quiero bailar y Bohemian Rhapsody.

El tema de Queen ha hecho que Roberto Leal mire directamente a Javier, que rápidamente ha entendido sus intenciones. El presentador quería que interpretara el fragmento más lírico de la canción, aunque esta vez el madrileño parecía dispuesto a resistirse en Pasapalabra.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas