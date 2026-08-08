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Suena ‘Bohemian Rhapsody’... y Javier ya teme lo peor: que Roberto Leal le haga cantar

Suena ‘Bohemian Rhapsody’... y Javier ya teme lo peor: que Roberto Leal le haga cantar

PASAPALABRA

Javier descubre las intenciones de Roberto Leal al sonar Queen en Pasapalabra

Bohemian Rhapsody ha provocado un divertido momento en Pasapalabra cuando Roberto Leal ha cruzado una mirada con Javier, que enseguida ha sospechado que el presentador quería escucharle cantar.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Antonio Albella y Loreto Valverde han cerrado su visita imponiéndose en La Pista. Ambos han acertado a la primera gracias a sus reflejos con el pulsador, reconociendo Yo quiero bailar y Bohemian Rhapsody.

El tema de Queen ha hecho que Roberto Leal mire directamente a Javier, que rápidamente ha entendido sus intenciones. El presentador quería que interpretara el fragmento más lírico de la canción, aunque esta vez el madrileño parecía dispuesto a resistirse en Pasapalabra.

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