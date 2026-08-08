David sorprende en Pasapalabra al devolverle a David Fernández su propia broma: "Soy David el bueno robando chistes"

Tras tres programas juntos, David ha dedicado unas palabras a cada invitado. El concursante ha agradecido a Antonio Albella su emotivo mensaje y también ha tenido una cariñosa despedida para las hermanas Loreto y Marta Valverde.

El giro ha llegado con David Fernández, a quien ha definido como uno de sus ídolos antes de situarlo entre los "mejores 300" cómicos de España. Así, ha reutilizado la misma broma que el humorista le había gastado anteriormente a Roberto Leal en Pasapalabra.

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