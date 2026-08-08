Antonio Albella emociona a Javier y David en Pasapalabra con un elogio a su juventud y sabiduría

La última visita de Antonio Albella ha dejado uno de los momentos más emotivos del programa. El actor ha compartido la tristeza por despedirse y ha querido reconocer especialmente el talento de los dos concursantes de Pasapalabra.

Albella ha definido a Javier y David como "auténticos genios" y ha destacado todo lo que saben pese a su juventud. Sus palabras han emocionado visiblemente a ambos, que han escuchado con atención el cariñoso mensaje del invitado.

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