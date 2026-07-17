Javier llega a 100 programas en Pasapalabra y fija su meta en Alaz

Al cumplir 100 programas, Javier asegura que llegar hasta este punto ha sido una alegría inesperada y define su paso por Pasapalabra como una verdadera oportunidad. También recuerda con emoción la eliminación de Alejandro, con quien mantiene una estrecha amistad y sigue preparándose para el concurso.

El concursante destaca que la preparación constante ha sido clave para mantenerse y explica cómo ha afrontado la llegada de AlaZ. De cara al futuro, confiesa que su deseo es lograr un programa con 24 aciertos, o incluso alcanzar los 25, antes de despedirse del concurso.

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