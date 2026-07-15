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Muy sencilla
Crostata Paradiso de Eva Arguiñano: cómo hacer la tarta casera italiana con mascarpone
Eva Arguiñano prepara la Crostata Paradiso, una tarta casera de inspiración italiana con base de galleta y relleno de mascarpone. Una receta sencilla, con ingredientes habituales y perfecta para cualquier ocasión.
La Crostata Paradiso destaca por su base de masa quebrada casera y un cremoso relleno elaborado con queso mascarpone, nata montada y azúcar glas. El resultado es un postre suave, ligero y muy fácil de preparar.
Para conseguir una crema firme, es importante utilizar nata con un alto porcentaje de grasa y bien fría. La tarta se termina con una tapa de masa horneada, azúcar glas espolvoreado y unas hojas de menta para decorar.
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