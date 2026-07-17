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Y AHORA SONSOLES
La exnovia de Adrián Rodríguez rompe su silencio tras su reaparición
Después de la vuelta del actor a la vida pública, su expareja comparte cómo vivió aquella etapa y expresa su deseo de que continúe avanzando en su proceso de recuperación.
Adrián Rodríguez ha reaparecido con una imagen renovada tras atravesar un proceso de recuperación marcado por sus problemas de adicción y volver a la actividad pública con una colaboración profesional. Según explica Paloma García-Pelayo, en Y ahora Sonsoles, el actor está mejor, aunque necesita seguir trabajando y reconstruyendo su vida.
Su expareja, Victoria, asegura que hizo todo lo posible por ayudarle durante ese periodo y defiende que las adicciones son una enfermedad. Además, explica que ella también ha necesitado apoyo psicológico para superar una etapa que define como muy complicada y confía en que Adrián siga adelante.
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