La exnovia de Adrián Rodríguez rompe su silencio tras su reaparición

Adrián Rodríguez ha reaparecido con una imagen renovada tras atravesar un proceso de recuperación marcado por sus problemas de adicción y volver a la actividad pública con una colaboración profesional. Según explica Paloma García-Pelayo, en Y ahora Sonsoles, el actor está mejor, aunque necesita seguir trabajando y reconstruyendo su vida.

Su expareja, Victoria, asegura que hizo todo lo posible por ayudarle durante ese periodo y defiende que las adicciones son una enfermedad. Además, explica que ella también ha necesitado apoyo psicológico para superar una etapa que define como muy complicada y confía en que Adrián siga adelante.

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