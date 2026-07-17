Un aficionado de 84 años invierte hasta 15.000 euros para seguir a la Selección Española en el Mundial

Pepe Moriana, de 84 años, calcula que ha gastado entre 14.000 y 15.000 euros entre entradas, vuelos y hoteles para acompañar a la Selección Española durante el Mundial. Ni el coste del viaje ni hacerlo en solitario le hicieron cambiar de idea.

El aficionado recuerda que sigue a España desde finales de los años ochenta y asegura en Y ahora Sonsoles que el dinero invertido ha merecido la pena. Ahora espera disfrutar de una final muy especial junto al equipo nacional.

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