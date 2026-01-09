Fideuá del senyoret de Arguiñano lista para brillar en tu mesa

La fideuá del senyoret, presentada por Karlos Arguiñano, es una reinterpretación accesible del clásico mediterráneo con fideos tostados, gambas peladas y calamares, cocinados con verduras y tomate concentrado para un resultado sabroso.

El chef incorpora un toque final con mahonesa de ajo que potencia el plato sin restar protagonismo al marisco; la técnica de tostar los fideos y un caldo de pescado bien equilibrado marcan la diferencia en su elaboración.