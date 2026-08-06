Javier se atasca en una palabra clave y David toma ventaja en un emocionante AlaZ

Javier firmó una gran primera parte de AlaZ y alcanzó los 21 aciertos tras un espectacular tirón de diez respuestas. Sin embargo, el concursante quedó bloqueado en las letras pendientes y no consiguió encontrar un sinónimo de fantasioso.

David aprovechó la situación para remontar y decidió plantarse con 22 aciertos, obligando a Javier a buscar el empate en un final de máxima emoción. El desenlace quedó marcado por la incertidumbre hasta el último instante en Pasapalabra.

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