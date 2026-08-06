Marta y Loreto Valverde sorprenden en Pasapalabra con una brillante interpretación de Sweet Dreams

Marta y Loreto Valverde protagonizaron uno de los momentos más musicales de Pasapalabra durante La Pista. Ambas identificaron Sweet Dreams, de Eurythmics, aunque fue Marta quien consiguió el pleno al pulsar antes.

Tras acertar la canción, las dos hermanas unieron sus voces en una interpretación que puso en valor su compenetración artística y desató los aplausos en plató.

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