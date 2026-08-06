Publicidad
PASAPALABRA
David Fernández logra su primer pleno en La Pista de Pasapalabra
El cómico firma por primera vez un pleno en La Pista al reconocer Cien gaviotas en los primeros compases y protagoniza uno de los momentos más celebrados del programa.
David Fernández vivió una situación inédita en sus numerosas visitas a Pasapalabra al completar por primera vez un pleno en La Pista. El acierto llegó al identificar Cien gaviotas, de Duncan Dhu, apenas comenzar a sonar la canción.
Tras resolver la prueba, Roberto Leal destacó la trayectoria musical del invitado, que recordó su paso por Eurovisión como Rodolfo Chikilicuatre. El momento desató las risas y los aplausos del público en plató.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas