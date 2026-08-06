David Fernández logra su primer pleno en La Pista de Pasapalabra

David Fernández vivió una situación inédita en sus numerosas visitas a Pasapalabra al completar por primera vez un pleno en La Pista. El acierto llegó al identificar Cien gaviotas, de Duncan Dhu, apenas comenzar a sonar la canción.

Tras resolver la prueba, Roberto Leal destacó la trayectoria musical del invitado, que recordó su paso por Eurovisión como Rodolfo Chikilicuatre. El momento desató las risas y los aplausos del público en plató.

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