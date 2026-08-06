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PADRE NO HAY MÁS QUE UNO, LA SERIE
Daniel Pérez Prada desvela la inesperada reacción de un niño al conocerlo durante un rodaje
El actor recuerda una divertida anécdota vivida durante la grabación de Padre no hay más que uno, la serie, cuando un pequeño rompió a llorar nada más verlo por un motivo de lo más inesperado.
Daniel Pérez Prada desveló que un niño lloraba desconsoladamente durante una jornada de grabación y el equipo pensó que su presencia podría tranquilizarlo. Sin embargo, ocurrió justo lo contrario.
El pequeño esperaba encontrarse con Santiago Segura y, al ver al actor, no pudo contener las lágrimas. Una divertida anécdota que el intérprete recuerda con humor en Padre no hay más que uno, la serie.
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