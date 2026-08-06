PADRE NO HAY MÁS QUE UNO, LA SERIE

Daniel Pérez Prada desvela la inesperada reacción de un niño al conocerlo durante un rodaje

El actor recuerda una divertida anécdota vivida durante la grabación de Padre no hay más que uno, la serie, cuando un pequeño rompió a llorar nada más verlo por un motivo de lo más inesperado.