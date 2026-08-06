José Luis relata como perdió el pene tras una operación de prótesis por disfunción eréctil

José Luis acudió al programa para contar cómo una prótesis implantada con el objetivo de tratar su disfunción eréctil acabó provocando la amputación de su pene. Su testimonio pone el foco en las consecuencias de aquella intervención.

Durante la entrevista explica cómo vivió ese proceso y las secuelas que arrastra desde entonces, compartiendo una experiencia marcada por un giro inesperado tras la operación.

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