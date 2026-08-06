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El motivo por el que Antonio Albella podría ser talismán para Javier: “Viví un bote y fui padrino de un ganador”

El motivo por el que Antonio Albella podría ser talismán para Javier: “Viví un bote y fui padrino de un ganador”

PASAPALABRA

Antonio Albella presume de ser un amuleto en Pasapalabra y lanza un reto a Javier

El actor regresa al concurso dos años después, recuerda su vínculo con algunos de los grandes botes de Pasapalabra y sorprende a Javier con una petición muy especial.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Antonio Albella vuelve a Pasapalabra junto a David Fernández y las hermanas Marta y Loreto Valverde. Durante su reencuentro con el programa, recordó que ha vivido momentos históricos junto a concursantes como Sofía, Óscar y Orestes.

Convencido de que puede traer suerte, el actor se mostró ilusionado por conocer a Javier y le pidió que volviera a interpretar una de sus populares versiones líricas durante las pruebas del concurso.

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