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PASAPALABRA
Antonio Albella presume de ser un amuleto en Pasapalabra y lanza un reto a Javier
El actor regresa al concurso dos años después, recuerda su vínculo con algunos de los grandes botes de Pasapalabra y sorprende a Javier con una petición muy especial.
Antonio Albella vuelve a Pasapalabra junto a David Fernández y las hermanas Marta y Loreto Valverde. Durante su reencuentro con el programa, recordó que ha vivido momentos históricos junto a concursantes como Sofía, Óscar y Orestes.
Convencido de que puede traer suerte, el actor se mostró ilusionado por conocer a Javier y le pidió que volviera a interpretar una de sus populares versiones líricas durante las pruebas del concurso.
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