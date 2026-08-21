Javier agradece a Torito haber propiciado que mostrara en Pasapalabra por primera vez sus "pasos prohibidos"

Tras varios programas llenos de anécdotas, Javier quiso dedicar unas palabras a los invitados antes de su marcha. Después de felicitar a Amaya Valdemoro y Jorge Garbajosa por sus logros y desear suerte a Verónica Sanz, reservó un mensaje especial para Torito.

El madrileño agradeció al reportero que le sacara a bailar y le permitiera mostrar por primera vez sus conocidos pasos prohibidos. La respuesta provocó las risas de todos, especialmente cuando aseguró que Torito había superado con creces cualquier idea preconcebida que pudiera tener sobre él.

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