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Pasapalabra
Ni los 178 segundos de David frenan a Javier, que firma un Rosco de máximo nivel en Pasapalabra
El concursante barcelonés llegó a AlaZ con una ventaja histórica de tiempo, pero Javier respondió con una actuación brillante que convirtió el duelo por el bote en un auténtico desafío.
David arrancó la prueba con 178 segundos tras acumular una amplia ventaja durante el programa y parecía partir con todo a favor para pelear por el bote de 922.000 euros. Sin embargo, la diferencia de tiempo no resultó decisiva frente al gran rendimiento de su rival.
Javier volvió a exhibir su mejor versión con una primera vuelta de 22 aciertos y elevó después su marcador hasta los 23. Su actuación obligó a David a mantenerse a la altura y transformó una tarde aparentemente favorable para el barcelonés en una exigente remontada.
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