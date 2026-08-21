Ni los 178 segundos de David frenan a Javier, que firma un Rosco de máximo nivel en Pasapalabra

David arrancó la prueba con 178 segundos tras acumular una amplia ventaja durante el programa y parecía partir con todo a favor para pelear por el bote de 922.000 euros. Sin embargo, la diferencia de tiempo no resultó decisiva frente al gran rendimiento de su rival.

Javier volvió a exhibir su mejor versión con una primera vuelta de 22 aciertos y elevó después su marcador hasta los 23. Su actuación obligó a David a mantenerse a la altura y transformó una tarde aparentemente favorable para el barcelonés en una exigente remontada.

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