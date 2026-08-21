David rompe una marca en Pasapalabra gracias a su contundente ventaja sobre Javier

La jornada dejó una cifra nunca vista para David en AlaZ. Roberto Leal destacó que el concursante iba a disputar la prueba final con 178 segundos, un récord conseguido tras su gran rendimiento en las pruebas previas.

La diferencia se originó en ¿Dónde Están?, donde Javier encontró más dificultades de las habituales y dejó su panel a medias. David aprovechó la situación para acumular 68 segundos frente a los 26 de su rival, una ventaja decisiva antes del duelo final.

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