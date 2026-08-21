David, en brazos de Torito hasta bailar con él en uno de los momentos más alocados de Pasapalabra

Jorge Garbajosa afrontó su último duelo con un objetivo claro: ganar para esquivar las celebraciones desenfrenadas de Torito. Lo consiguió, vencer, al reconocer 'Mayonesa' en apenas cinco segundos, pero eso no bastó para frenar el show que se desató después.

Torito puso entonces el foco en David, que intentó resistirse sin éxito. El reportero llegó a retirarle la silla y a llevarlo en brazos hasta la zona de baile, donde el concursante terminó sumándose a la fiesta antes de que Roberto Leal pusiera orden en el plató.

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