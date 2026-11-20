Arturo Pérez-Reverte ha aprovechado su visita a El Hormiguero para reflexionar sobre la derecha española. El novelista considera que esta tendencia política está de moda entre los menores de 40 años y ha recurrido a una peculiar comparación para explicarlo.

Mientras describe a Alberto Núñez Feijóo como un padre aburrido que da sermones, presenta a Santiago Abascal como un tío golfo que permite ciertas libertades. Sin embargo, el escritor también ha criticado al líder de Vox por prometer, según su opinión, cosas que no podrá cumplir.