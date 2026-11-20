El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ha generado numerosas críticas en redes sociales. Algunos seguidores han cuestionado su voz y los errores cometidos durante los conciertos, mientras otros apuntan a la presión mediática.

Ante esta situación, Tamara Gorro ha defendido a la artista en Y ahora Sonsoles y ha pedido que dejen de difundirse vídeos que alimenten las críticas. "No hay que alimentar eso", ha advertido, insistiendo en la importancia de cuidar la salud mental.