La tensión se ha disparado en La ruleta de la suerte cuando Sergio, con la primera parte del Gran Premio conseguida, ha intentado alcanzar el segundo gajo en una sola tirada.

Jorge Fernández, convencido de que no lo lograría, ha decidido apostar 350 euros de su propio bolsillo. El presentador ha asegurado que hablaba completamente en serio, dejando en el aire si Sergio conseguiría sorprenderle con una jugada extraordinaria.