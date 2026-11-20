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LA RULETA DE LA SUERTE
El inesperado desafío de Sergio a Jorge Fernández en La ruleta de la suerte: 350 euros en juego
El concursante ha puesto a prueba la experiencia del presentador al intentar una jugada que parecía imposible. Jorge Fernández ha respondido con una sorprendente apuesta personal.
La tensión se ha disparado en La ruleta de la suerte cuando Sergio, con la primera parte del Gran Premio conseguida, ha intentado alcanzar el segundo gajo en una sola tirada.
Jorge Fernández, convencido de que no lo lograría, ha decidido apostar 350 euros de su propio bolsillo. El presentador ha asegurado que hablaba completamente en serio, dejando en el aire si Sergio conseguiría sorprenderle con una jugada extraordinaria.