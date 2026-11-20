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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
El potaje canario de Karlos Arguiñano para combatir el frío: un guiso de garbanzos con un ingrediente sorprendente
El cocinero prepara el tradicional potaje santo de Agüimes a petición de una espectadora de Gran Canaria. Una receta con calabaza, manzana, pasas y un toque de canela.
Karlos Arguiñano ha rendido homenaje a la gastronomía canaria con un guiso lleno de sabor en su Cocina abierta. María Caballero, seguidora del programa, ha solicitado esta receta tradicional que combina garbanzos, patatas y verduras con ingredientes dulces.
Para prepararlo, el cocinero utiliza la olla rápida y consigue un potaje contundente y reconfortante. Su consejo para lograr un caldo más espeso y meloso es dejar que la calabaza se deshaga parcialmente durante la cocción. Una propuesta perfecta para los días de frío.