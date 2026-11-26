Los rollitos de repollo rellenos de carne son los protagonistas de esta receta de Cocina abierta de Karlos Arguiñano. El cocinero demuestra cómo transformar una verdura habitual en un plato apetecible con una presentación diferente.

Para preparar el relleno, Arguiñano mezcla carne picada de ternera y cerdo con arroz, cebolla, tomate concentrado, especias y menta. Después, envuelve la mezcla en hojas de repollo previamente escaldadas y cocina los rollitos durante 30 minutos a fuego suave con una salsa de tomate y caldo.