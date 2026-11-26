La ruleta de la suerte ha celebrado una nueva edición de 'Parejas, porque sí', un formato especial en el que los atriles cuentan con dos concursantes y la diversión se multiplica. Esta vez, Brian ha vivido su primera experiencia en esta modalidad.

El programa ha comenzado con una canción de Mafalda Cardenal que ha animado al sustituto de Laura Moure a darlo todo bailando. Pero no ha estado solo: Eva, una de las concursantes, se ha sumado a la fiesta para protagonizar junto a él un arranque lleno de ritmo y buen humor.