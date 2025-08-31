Ingenio frente a la subida de precios: así ahorran las familias en la vuelta al cole

La vuelta al cole se ha convertido en un quebradero de cabeza para los padres. En Y ahora Sonsoles se muestran trucos como borrar tinta con planchas o secadores.

Algunos reutilizan hojas limpias de años anteriores o anillan folios sueltos para crear nuevos cuadernos. Además de ahorrar, estas prácticas fomentan la sostenibilidad.