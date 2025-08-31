Publicidad
Y ahora Sonsoles
Ingenio frente a la subida de precios: así ahorran las familias en la vuelta al cole
El encarecimiento del material escolar obliga a muchas familias a buscar soluciones creativas. Desde reutilizar libros hasta fabricar cuadernos caseros, todo vale para reducir el gasto.
La vuelta al cole se ha convertido en un quebradero de cabeza para los padres. En Y ahora Sonsoles se muestran trucos como borrar tinta con planchas o secadores.
Algunos reutilizan hojas limpias de años anteriores o anillan folios sueltos para crear nuevos cuadernos. Además de ahorrar, estas prácticas fomentan la sostenibilidad.