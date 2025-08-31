Publicidad
Una confesión inesperada de Victoria de Marichalar revoluciona el estreno televisivo
La nueva temporada de Emparejados arranca con revelaciones sorprendentes. Victoria de Marichalar desvela un viaje con su ex que nadie conocía, ni siquiera sus amigos más cercanos.
En Emparejados, Victoria de Marichalar confiesa que se fue de viaje con su ex: “Solo lo sé yo, y ahora toda España”, revela su amiga entre risas.
El programa, presentado por Joaquín Sánchez y Susana Saborido, regresa con humor, confidencias y grandes invitados como Bertín Osborne y Manuel Díaz el Cordobés, entre muchos otros.