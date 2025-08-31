El precio oculto de la fama: Adrián Rodríguez revela su lucha contra las adicciones

Adrián Rodríguez, conocido por series como Física o Química, se sinceró en Y ahora Sonsoles sobre su adicción: “Llegaba a mi casa y seguía necesitando ese estímulo”.

El actor reconoce que “cuando eres consciente de que te puedes ir, ahí te das cuenta” y destaca la importancia de pedir ayuda profesional para salir del infierno de las drogas.