Y ahora Sonsoles
El precio oculto de la fama: Adrián Rodríguez revela su lucha contra las adicciones
El actor Adrián Rodríguez confiesa cómo la fama precoz lo llevó a una espiral de consumo y aislamiento. Hoy, comparte su historia para ayudar a quienes atraviesan lo mismo.
Adrián Rodríguez, conocido por series como Física o Química, se sinceró en Y ahora Sonsoles sobre su adicción: “Llegaba a mi casa y seguía necesitando ese estímulo”.
El actor reconoce que “cuando eres consciente de que te puedes ir, ahí te das cuenta” y destaca la importancia de pedir ayuda profesional para salir del infierno de las drogas.