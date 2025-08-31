Publicidad
La Encrucijada
Amanda descubre el lado más oscuro de su padre tras un accidente que lo cambia todo
El atentado contra César destapa una red de traiciones familiares en La Encrucijada, donde Amanda empieza a cuestionar todo lo que creía saber sobre Octavio Oramas.
César y Amanda sufren un accidente provocado por Octavio, quien ordenó cortar los frenos del coche. La Encrucijada muestra cómo el poder puede destruir incluso los lazos más íntimos.
Amanda, conmocionada, empieza a creer que César tenía razón: “Quiero saber la verdad”, afirma, decidida a descubrir si su padre es capaz de matar para proteger sus intereses.