Amanda descubre el lado más oscuro de su padre tras un accidente que lo cambia todo

César y Amanda sufren un accidente provocado por Octavio, quien ordenó cortar los frenos del coche. La Encrucijada muestra cómo el poder puede destruir incluso los lazos más íntimos.

Amanda, conmocionada, empieza a creer que César tenía razón: “Quiero saber la verdad”, afirma, decidida a descubrir si su padre es capaz de matar para proteger sus intereses.