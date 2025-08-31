Publicidad
Renacer
Dos giros inesperados amenazan el futuro de Bahar y Evren
La historia de amor entre Bahar y Evren se tambalea por un embarazo inesperado y una oferta laboral en el extranjero. Ambos deberán tomar decisiones que cambiarán sus vidas.
En Renacer, Bahar descubre que está embarazada justo cuando Evren acepta un puesto como jefe de cirugía en Estados Unidos. La distancia y el miedo a repetir errores del pasado complican su relación.
Tras la pedida de mano, Bahar confiesa que el anillo le oprime y que no sabe si está lista para casarse. ¿Podrán los dos afrontar juntos lo que viene?