Dos giros inesperados amenazan el futuro de Bahar y Evren

En Renacer, Bahar descubre que está embarazada justo cuando Evren acepta un puesto como jefe de cirugía en Estados Unidos. La distancia y el miedo a repetir errores del pasado complican su relación.

Tras la pedida de mano, Bahar confiesa que el anillo le oprime y que no sabe si está lista para casarse. ¿Podrán los dos afrontar juntos lo que viene?