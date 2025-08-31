Publicidad
Sueños de libertad
Un beso inesperado desata el caos en la colonia y pone en riesgo un matrimonio
Cristina se deja llevar por sus emociones y besa a Luis en el laboratorio. La tensión crece en Sueños de libertad, donde nada volverá a ser como antes.
En Sueños de libertad, Cristina sorprende al besar a su jefe Luis. ¿Se enterará Luz de todo esto? ¿Qué va a pasar ahora con el matrimonio?
La colonia se agita con rumores y sospechas. Mientras tanto, Digna se enfrenta a la decisión de dejar a Pedro, ahora que sabe que padece cáncer terminal.