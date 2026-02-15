El inesperado reencuentro laboral que descoloca a Pablo Salazar en un giro clave del drama romántico

En el avance del próximo capítulo de Sueños de libertad, Pablo descubre con sorpresa que Marisol ha empezado a trabajar en la fábrica de Damián, una aparición que lo deja completamente descolocado. Ella le explica que no planeaba ocupar ese puesto, mientras él insiste en que debe olvidarle para siempre pese a que la joven confiesa que sigue enamorada.

El episodio también muestra cómo Damián pide a sus hijos que vean a Pablo como un aliado en la empresa, mientras diversas tramas familiares y laborales avanzan en paralelo, incluyendo decisiones vitales de Gabriel, Begoña, Luis, Luz y Mabel. La coincidencia entre Pablo y Marisol se perfila como el detonante emocional del capítulo, marcado por tensiones y sentimientos no resueltos.