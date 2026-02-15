El arriesgado movimiento de dos concursantes en Atrapa un millón acaba en un giro dramático

En una de las rondas decisivas de Atrapa un millón, Teresa madre e hija afrontaron una pregunta sobre la salsa agridulce tradicional china. Aunque inicialmente creían que la miel era la opción correcta, dudaron entre varias posibilidades. Pese a no estar seguras, apostaron los 250.000 euros en una sola trampilla, dejando de lado la estrategia que ellas mismas habían seguido en rondas anteriores.

La decisión terminó siendo fatal: la trampilla de la miel se abrió y el dinero desapareció, poniendo fin a su participación. Entre sorpresa y decepción, ambas reconocieron que había sido “un poco kamikaze”, consciente de que ignorar su regla de dividir cuando no están al 100% les costó todo lo acumulado en el concurso.