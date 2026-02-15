Antena3
Teresa madre e hija, concursantes de Atrapa un millón

ATRAPA UN MILLÓN

El arriesgado movimiento de dos concursantes en Atrapa un millón acaba en un giro dramático

Dos participantes ignoraron su propia regla de seguridad y apostaron todo a una única opción, un gesto impulsivo que las llevó a perder los 250.000 euros que aún conservaban.

Julián López
En una de las rondas decisivas de Atrapa un millón, Teresa madre e hija afrontaron una pregunta sobre la salsa agridulce tradicional china. Aunque inicialmente creían que la miel era la opción correcta, dudaron entre varias posibilidades. Pese a no estar seguras, apostaron los 250.000 euros en una sola trampilla, dejando de lado la estrategia que ellas mismas habían seguido en rondas anteriores.

La decisión terminó siendo fatal: la trampilla de la miel se abrió y el dinero desapareció, poniendo fin a su participación. Entre sorpresa y decepción, ambas reconocieron que había sido “un poco kamikaze”, consciente de que ignorar su regla de dividir cuando no están al 100% les costó todo lo acumulado en el concurso.

