El increíble cambio de Juan López: el corredor octogenario que transformó su cuerpo con entrenamiento y constancia

El caso de Juan López ha despertado un enorme interés tras conocerse en Y ahora Sonsoles que, con más de 80 años, mantiene un 77% de masa muscular, algo habitual solo en personas de 30. Aunque los expertos atribuyen parte del fenómeno a la genética, señalan que el ejercicio y un estilo de vida saludable han sido decisivos en su transformación física.

Según relató, su vida cambió a los 66 años cuando su hija le animó a empezar a correr. Desde entonces, entrenar se convirtió en una pasión que le ha llevado a ganar maratones y batir récords internacionales, un hito insólito para alguien de su edad. Su motivación diaria, además del deporte, es mantener la fuerza necesaria para cuidar a su mujer, dependiente de él.