El error de Paula y Carla en un concurso las deja sin medio millón al apostar entre Correos y Renfe

En una de las primeras rondas de Atrapa un millón, Paula y Carla se enfrentaron a la pregunta sobre qué empresa pública cuenta con más empleados. Convencidas de que la respuesta estaba entre Correos y Renfe, dividieron el dinero entre ambas opciones, pero un último movimiento inclinó la apuesta hacia Correos sin que lo tuvieran claro del todo.

Cuando Manel Fuentes resolvió la cuestión, celebraron seguir en el concurso, aunque su decisión les costó cerca de medio millón de euros. Momentos antes, habían avanzado con seguridad tras acertar una pregunta de alimentación gracias a la breve experiencia de Paula como frutera, un detalle que las había impulsado al inicio del juego.